Врач назвал главный продукт для быстрого похудения

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Врач общей практики Михаил Петрик назвал главный продукт, который нормализует работу кишечника и запускает процесс похудения.

— Незаменимый продукт — это фасоль. Есть два момента, которые определяют ее полезность. Во-первых, это питательная ценность, наличие в ней качественного растительного белка и клетчатки. Без необходимого количества белка организм не будет худеть. Второй аспект — это способность фасоли усиливать рост хорошей микрофлоры кишечника, — рассказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По значению кишечник стоит рассматривать как один из главных органов организма, так как исследования показывают, что именно от микрофлоры зависит то, как мы себя чувствуем, в том числе и в эмоциональном плане.

— Фасоль провоцирует рост бактероидетов, бактерий в кишечнике, которые провоцируют похудение. Организм скажет вам спасибо и отреагирует на прием фасоли почти моментально. У некоторых людей начнется газообразование, и они могут почувствовать дискомфорт, но он никого не доводил до плохого, его можно пережить. Можно начать есть по одной ложке, увеличивая дозировку до полной порции, и худеть — сказал эксперт.

Именно благодаря фасоли, по словам врача, можно развить такую микрофлору, которая позволит есть и не поправляться.

Диетолог Триста Брест рассказала, какой завтрак позволит запустить процессы похудения в организме. По ее словам, использование этого блюда поможет бороться с жиром на животе и понизит уровень холестерина в крови.