Диетолог рассказала о завтраке, который поможет при похудении

Фото: Depositphotos

Овсянка хорошо поможет человеку при похудении. В ней содержится много клетчатки и других питательных средств, которые необходимы при снижении веса. Об этом рассказала диетолог Триста Брест.

— Овес — это отличный источник цельного зерна. В нем содержится много клетчатки и питательных веществ. Овсянка является лучшим углеводом, который помогает бороться с жиром на животе, — сказала она.

Специалист отметила, что овсянка поможет понизить уровень холестерина в крови и поспособствует сохранению чувства сытости. Диетолог рекомендует варить продукт самостоятельно. Не стоит использовать пакетированный вариант упаковки. В качества добавки можно использовать корицу, ягоды, орехи и бананы, передает Пятый канал.

До этого врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, можно ли похудеть без спорта. По словам специалиста, для снижения веса достаточно недобора калорий. Физические нагрузки необязательны.

Кроме того, диетолог Пономарева раскрыла лучшее время для завтрака с целью избавления от жира на животе. По ее словам, время завтрака способно повлиять на процесс откладывания жира. Так, для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения.