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Диетолог рассказала о завтраке, который поможет при похудении

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог рассказала о завтраке, который поможет при похудении
Фото: Depositphotos

Овсянка хорошо поможет человеку при похудении. В ней содержится много клетчатки и других питательных средств, которые необходимы при снижении веса. Об этом рассказала диетолог Триста Брест.

— Овес — это отличный источник цельного зерна. В нем содержится много клетчатки и питательных веществ. Овсянка является лучшим углеводом, который помогает бороться с жиром на животе, — сказала она.

Специалист отметила, что овсянка поможет понизить уровень холестерина в крови и поспособствует сохранению чувства сытости. Диетолог рекомендует варить продукт самостоятельно. Не стоит использовать пакетированный вариант упаковки. В качества добавки можно использовать корицу, ягоды, орехи и бананы, передает Пятый канал.

До этого врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, можно ли похудеть без спорта. По словам специалиста, для снижения веса достаточно недобора калорий. Физические нагрузки необязательны.

Кроме того, диетолог Пономарева раскрыла лучшее время для завтрака с целью избавления от жира на животе. По ее словам, время завтрака способно повлиять на процесс откладывания жира. Так, для сброса лишних килограммов лучше подождать несколько часов после пробуждения.

Похудение овсянка Диеты
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