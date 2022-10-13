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Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 115 тысяч раз

Лейла Алиева
Город
Москвичи воспользовались жилищными услугами и сервисами более 115 тысяч раз
Фото: Pexels

Жители столицы более 115 тысяч раз воспользовались услугами и сервисами в жилищной сфере в период с января по сентябрь этого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 13 октября.

— В столице создана современная цифровая экосистема, которая позволяет гражданам решать многие жилищные вопросы не выходя из дома — при помощи портала mos.ru. За девять месяцев 2022 года москвичи воспользовались услугами и сервисами свыше 115 тысяч раз, из них почти 77 тысяч запросов поступило онлайн, — отметил он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, чаще всего горожане пользовались сервисом, который поможет узнать место в очереди на улучшение жилищных условий. Еще одна популярная услуга среди москвичей — заключение договора социального найма, ею воспользовались более 21 тысячи раз.

Недавно из-за увеличения востребованности онлайн-консультаций по жилищным вопросам на портале mos.ru увеличили количество слотов до 900 в месяц. Так, москвичи чаще всего обращаются по вопросам имущественно-земельной сферы, которые связаны с постановкой на жилищный учет.

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