Видеоконсультации по жилищным вопросам смогут получить в три раза больше москвичей

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В связи с увеличением востребованности онлайн-консультаций по жилищным вопросам на портале mos.ru увеличили количество слотов до 900 в месяц. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 15 сентября.

— Видеоконсультации по жилищным вопросам были запущены в октябре 2020 года и оказались востребованными у москвичей. С января по сентябрь 2022 года ими воспользовались уже 2,5 тысячи раз, что на четверть превышает аналогичный показатель прошлого года. Учитывая возрастающие потребности горожан в этой услуге, мы ввели дополнительные слоты для записи, их количество выросло в три раза — с 15 до 45 в день, — рассказал он.

По словам заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Иванова, москвичи чаще всего обращаются по вопросам имущественно-земельной сферы, которые связаны с постановкой на жилищный учет, заключением договоров социального найма, регистрацией недвижимости, передачей жилых помещений в собственность, приватизацией жилья, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с начала года Госинспекция по недвижимости провела свыше 40 тематических видеоконсультаций, касающихся земельно-имущественных вопросов.