Более 40 тематических видеоконсультаций провели в Госинспекции по недвижимости

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С начала года Госинспекция по недвижимости провела более 40 тематических видеоконсультаций, касающихся земельно-имущественных вопросов.

Как уточняется, основные вопросы касались приведения объектов самовольного строительства в соответствие с градостроительными нормами и требованиями, оформления земельно-правовых отношений, пресечения самовольного ограничения доступа на участки общего пользования, самозахвата земель.

— Мы открыты для диалога и оказываем максимальную консультационную поддержку, в том числе дистанционно. За восемь месяцев специалисты Госинспекции по недвижимости провели по видеосвязи 45 приемов граждан, представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего с начала запуска сервиса им воспользовались более 130 человек, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Записаться на онлайн-прием можно на сайте mos.ru в разделе «Услуги», в категории «Документы». Далее нужно перейти на вкладку «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а затем выбрать «Запись на онлайн-прием к уполномоченному представителю ведомства».

Приемы проводятся ежемесячно. Заявки распределяются среди уполномоченных лиц по компетенции в зависимости от тематики вопроса. Услуга доступна гражданам и предпринимателям, ранее письменно обращавшимся в ведомство, получившим ответ на свое обращение и при этом планирующим продолжить обсуждение вопроса в рамках затронутой темы.

Как сообщили в городском департаменте информационных технологий, жители также могут записаться на онлайн-встречи с сотрудниками ГКУ «Московский центр недвижимости», департамента городского имущества, департамента градостроительной политики и других органов власти.

До этого в Госинспекции по недвижимости сообщили о демонтаже незаконных построек в столичном районе Свиблово.