Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Незаконные постройки у здания конструкторско-технологического бюро демонтировали в Свиблове

Елена Самойлова
Город
Незаконные постройки у здания конструкторско-технологического бюро демонтировали в Свиблове
Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений
Россия, Москва, Вересковая улица Карта всех событий

В районе Свиблово демонтированы незаконные постройки у здания конструкторско-технологического бюро. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, на земельном участке площадью 892 квадратных метра специалисты по недвижимости Госинспекции обнаружили четыре незаконные постройки — три некапитальных строения общей площадью 54 квадратных метров и контейнер площадью 12 квадратных метров. При этом территория была предназначена для эксплуатации здания конструкторско-технологического бюро по адресу: улица Вересковая, владение 8.

— Согласно условиям договора аренды земельного участка, возводить на данной территории дополнительные временные и капитальные здания и сооружения запрещено. Арендатор нарушил договорные обязательства, — сказал Бобров

Он добавил, что на данный момент нарушение устранено, демонтаж завершен, а земельный участок освобожден.

Всего с начала года на северо-востоке столицы сотрудники Госинспекции выявили 237 объектов самовольного строительства общей площадью 106 тысяч квадратных метров. При этом свыше 40 нелегальных построек на площади почти 20 тысяч квадратных метров уже демонтированы.

демонтаж Район Свиблово Москва Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Станет ли Трасс новой Тэтчер

Все мнения
О проекте