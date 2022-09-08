Незаконные постройки у здания конструкторско-технологического бюро демонтировали в Свиблове

Фото: Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений

Россия, Москва, Вересковая улица Карта всех событий

В районе Свиблово демонтированы незаконные постройки у здания конструкторско-технологического бюро. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, на земельном участке площадью 892 квадратных метра специалисты по недвижимости Госинспекции обнаружили четыре незаконные постройки — три некапитальных строения общей площадью 54 квадратных метров и контейнер площадью 12 квадратных метров. При этом территория была предназначена для эксплуатации здания конструкторско-технологического бюро по адресу: улица Вересковая, владение 8.

— Согласно условиям договора аренды земельного участка, возводить на данной территории дополнительные временные и капитальные здания и сооружения запрещено. Арендатор нарушил договорные обязательства, — сказал Бобров

Он добавил, что на данный момент нарушение устранено, демонтаж завершен, а земельный участок освобожден.

Всего с начала года на северо-востоке столицы сотрудники Госинспекции выявили 237 объектов самовольного строительства общей площадью 106 тысяч квадратных метров. При этом свыше 40 нелегальных построек на площади почти 20 тысяч квадратных метров уже демонтированы.