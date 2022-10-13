Слепую тигрицу изымут у предпринимателя из Саратова

Фото: Telegram / Светлана Родионова

Слепую тигрицу по имени Аврора, которую в тяжелых условиях содержал предприниматель из Саратова, изымут и перевезут в Московский зоопарк. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем официальном Telegram-канале в четверг, 13 октября.

По ее словам, проверка помещения, в котором содержали тигрицу, показала, что условия содержания не соответствуют нормам. Тигрица находится в ужасном состоянии — она истощена и очень ослаблена.

— Без нашей помощи не выживет, — заявила Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что связь с Московским зоопарком уже установлена, учреждение готовится принять Аврору и начать лечение.

Также Радионова отметила, что собственник измученного животного ответит по закону.

Тигрицу, о которой идет речь, зоозащитники пытаются спасти уже полтора года. Животное содержалось в неподходящих условиях в сарае и нещадно эксплуатировалось владельцем. Подробнее об этой истории — в специальном материале «Вечерней Москвы».