Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Слепую тигрицу изымут у предпринимателя из Саратова

Степан Жирнов
Происшествия
Слепую тигрицу изымут у предпринимателя из Саратова
Фото: Telegram / Светлана Родионова

Слепую тигрицу по имени Аврора, которую в тяжелых условиях содержал предприниматель из Саратова, изымут и перевезут в Московский зоопарк. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем официальном Telegram-канале в четверг, 13 октября.

По ее словам, проверка помещения, в котором содержали тигрицу, показала, что условия содержания не соответствуют нормам. Тигрица находится в ужасном состоянии — она истощена и очень ослаблена.

— Без нашей помощи не выживет, — заявила Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что связь с Московским зоопарком уже установлена, учреждение готовится принять Аврору и начать лечение.

Также Радионова отметила, что собственник измученного животного ответит по закону.

Тигрицу, о которой идет речь, зоозащитники пытаются спасти уже полтора года. Животное содержалось в неподходящих условиях в сарае и нещадно эксплуатировалось владельцем. Подробнее об этой истории — в специальном материале «Вечерней Москвы».

Зоопарки Саратов Росприроднадзор Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте