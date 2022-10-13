«Последние дни без осадков»: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В предстоящие выходные на территории Москвы и области ожидается погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, несмотря на преобладающую облачность и редкие прояснения, в столичном регионе осадки не ожидаются.

— Это будут последние дни без осадков, с начала новой недели уже прогнозируются дожди и пасмурная погода, — поделился Шувалов.

Также он отметил, что температурные значения будут соответствовать типичным показателям октября.

— В ночное время температура воздуха составит 6 градусов тепла, дневная — плюс 8–10 градусов. А в воскресенье может подняться даже до 12 градусов, — спрогнозировал синоптик.

Атмосферное давление, по его словам, будет чуть выше нормы. Это связано с приходом антициклона.

Собеседник «ВМ» добавил, что в эти выходные золотая осень не покинет столицу.

— Для того чтобы попрощаться с красочной листвой, необходимо хотя бы три дня сильных ветров с дождями. В эти выходные подобного развития событий не предвидится, — заключил Шувалов.