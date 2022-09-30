«Целый ряд расстройств»: на кого влияют магнитные бури и как себя от них обезопасить

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Москвичей предупредили о магнитных бурях, которые ожидаются в столичном регионе в выходные. «Вечерняя Москва» решила выяснить у экспертов, для кого они опасны и как защитить себя от их негативного влияния.

По мнению иммунолога, врача-терапевта Ирины Ярцевой, предстоящие магнитные бури не окажут сильного влияния на горожан, потому что будут не такими мощными. Однако она предупредила, что трем категориям людей все же важно более пристально заботиться о своем здоровье в эти дни.

Так, в первую категорию, по словам медика, попадают метеозависимые люди. Специалист рекомендует им в период магнитных бурь вести особенно активный образ жизни.

— На метеозависимых людей могут повлиять магнитные бури, если они просто сидят и ничего не делают. Если же человек активность соблюдает, то у него все будет в порядке. Он себя чувствует хорошо, потому что, когда двигается, кровь закачивается в сосуды. В итоге нивелируются перепады атмосферного давления и изменения факторов внешней среды, — пояснила Ярцева.

К отдельной группе врач отнесла людей, которые страдают от такой вредной привычки, как курение. Им она также порекомендовала больше двигаться в период магнитных бурь.

К еще одной категории людей, которым стоит уделить больше времени своему здоровью, врач отнесла пациентов с хроническими заболеваниями. Медик советует следовать предписанным рекомендациям:

людям с гипертонической болезнью важно вовремя принимать препараты;

диабетикам — следить за уровнем глюкозы.

Врач добавила, что всем людям, вне зависимости от степени и тяжести заболевания, также важно правильно питаться.

В целом, по словам Ярцевой, во время магнитных бурь людям не стоит забывать о занятиях спортом, а именно: уделить время гимнастике, активной ходьбе, катанию на велосипеде или роликах.

— Кардионагрузки важны в такие дни. Также человеку желательно употреблять достаточное количество жидкости, — заключила специалист.

А психолог Андрей Зберовский в свою очередь рассказал «ВМ», что прямой связи между психическим состоянием человека и магнитными бурями нет, однако есть ряд заболеваний, которые могут обостриться осенью.

— Есть сезонные проявления, так называемые осенние и весенние обострения. Есть целый ряд расстройств (к примеру, шизофрения или биполярное расстройство), которые в депрессивные периоды (осень — сентябрь–октябрь, весна — март–апрель) влияют на состояние человека. Люди становятся более чувствительными, они могут быть вспыльчивыми, конфликтными, раздражительными и агрессивными, — разъяснил психолог.

Специалист уверяет, что в случае комплексного воздействия на организм, в том числе и магнитных бурь, есть риск ухудшения психического состояния у таких людей.

— Если, к примеру, осенний сезон совпадает с какими-то мощными магнитными бурями, то комплекс негативных воздействий может повысить уровень психоэмоционального состояния. В частности, тревожность или запрос на какую-то активность. Это может, конечно, привести к разным провокациям и конфликтным ситуациям, — предупредил врач.

При этом Зберовский порекомендовал людям с психическими расстройствами внимательно относиться к себе и контролировать прием лекарственных препаратов.