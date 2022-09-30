Москвичей предупредили о ненастной погоде и магнитных бурях в выходные

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается выпадение осадков в количестве порядка 30 процентов от всей октябрьской нормы, также вероятны магнитные бури, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем связи и навигации. Об этом в пятницу, 30 сентября, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, в пятницу центральная часть России попадет в теплый сектор циклона, благодаря чему температура воздуха повысится до комфортных климатических показателей, свойственных середине сентября.

— Так, в Москве в пятницу воздух прогреется до плюс 14–16, а в регионе — до плюс 13–18 градусов. При этом во второй половине дня подойдет атмосферный фронт окклюзии, из-за чего небо нахмурится и заморосит небольшой дождь, — рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

При этом Тишковец подчеркнул, что в выходные погода будет достаточно ненастной. Будет господствовать небольшой, но очень активный циклон, который принесет с собой до 20 миллиметров осадков — порядка 30 процентов от всей октябрьской нормы.

По словам специалиста, днем в субботу столбики термометра поднимутся до отметки плюс 17 градусов, в воскресенье — опустятся до плюс 14 градусов, при этом порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В Москве и области в предстоящие выходные ожидается довольно теплая, но облачная погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.