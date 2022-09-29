Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Тепло продлится недолго»: москвичам рассказали о погоде в первые выходные октября

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Город
«Тепло продлится недолго»: москвичам рассказали о погоде в первые выходные октября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве и области на предстоящих выходных ожидается довольно теплая, но облачная погода. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, самыми теплыми днями текущей недели окажутся выходные, когда столбики термометров достигнут 17 градусов с положительными значениями:

— Если вчера было около плюс 10 градусов, а сегодня воздух прогрелся до 13 градусов, то на выходных столбики термометров покажут уже 15–17 градусов с отметкой плюс. В то время как в области эти показатели будут чуть ниже — плюс 13–15 градусов.

Ночные значения не будут опускаться ниже 5–8 градусов. Теплая погода достигнет своего пика именно в выходные. Однако полностью погрузиться в комфортную среду не удастся в связи с облачностью, которая сохранится в субботу и воскресенье:

— Тепло продлится недолго, уже с вечера воскресенья, 2 октября, постепенно мы будем наблюдать понижение температуры до 8–13 градусов.

В заключение эксперт добавил, что первая неделя октября будет довольно дождливой со среднесуточной плюсовой температурой 8–11 градусов.

Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте