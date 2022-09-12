Москвичам не привыкать: как метеочувствительным людям пережить резкие погодные перемены

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В столичном регионе с 15 сентября ожидается потепление, столбики термометров, как обещают синоптики, достигнут в этот день 20 градусов. Как резкая смена погодных условий отразится на здоровье метеозависимых людей и как себя подготовить к этому периоду, выясняла «Вечерняя Москва».

По словам врача — иммунолога-аллерголога Надежды Лапы, к температурным качелям москвичи давно привыкли, их организм умеет перестраиваться, когда этого требует иммунитет. Но есть группа людей, которым в особенности тяжело дается смена сезонов:

— Речь идет в первую очередь о людях пожилых, кто уже имеет целый список хронических недугов. Это также метеозависимые граждане, которые особенно остро ощущают любые погодные перемены.

Эксперт также подчеркнула, что в середине сентября из-за повышенной влажности активируется плесень, которая негативно влияет на здоровье аллергиков:

— Пациентам, страдающим различными заболеваниями органов дыхания, бронхиальной астмой, аллергией на цветение, следует обратить внимание на активизацию плесени, которая может вызывать обострения. Если ощутили недомогание, обратитесь за помощью к врачу и примите антигистаминные препараты.

Стоит также уточнить, что на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями наиболее неблагоприятно влияет именно резкое потепление. При таких клинических проявлениях учащается сердцебиение, не исключены приступы сердечной боли.

Следовательно, есть смысл принять гипотензивные препараты, назначенные врачом, чтобы исключить вероятность осложнений или недомогания. Либо выпить чай или настойку на успокоительных травах валерианы, пустырника, мяты и мелисы, если нет аллергии на пыльцу.

Врач также отметила, что метеозависимым людям в этот период следует отказаться от тяжелой физической и умственной активности, соблюдать восьмичасовой режим сна и не забывать о выполнении легких гимнастических упражнений, которые разгоняют кровь и укрепляют суставы.