Рецидивист избил и отобрал телефон у мужчины на западе москвы, будучи уже под подпиской о невыезде

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улица Карта всех событий

Рецидивист, уже находившийся под следствием за попытку ограбления магазина, напал на мужчину на западе столицы и отобрал у него телефон. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в четверг, 13 октября.

По его словам, злоумышленник напал на малознакомого 32-летнего приезжего мужчину на Большой Дорогомиловской улице. Молодой человек несколько раз ударил потерпевшего, отобрал телефон и скрылся. Пострадавший обратился в полицию, после чего был госпитализирован.

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В результате оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнего подозреваемого на улице Академика Королева.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек уже находится под следствием. За несколько дней до нападения на мужчину он был задержан после того, как в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин на Большой Дорогомиловской и попытался украсть спиртное, спрятав бутылку в штаны. Сотрудник магазина заметил это и вызвал полицию, после чего помешал злоумышленнику скрыться.

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В первый раз в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» и отпустили под подписку о невыезде. После нового нападения в отношении задержанного возбудили еще одно дело по той же статье, но на этот раз подозреваемый заключен под стражу.

Другое ограбление произошло в Подмосковье. Молодой человек украл у обменщика валюты 23 тысячи долларов США.