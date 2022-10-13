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Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде
Фото: flickr/worldeconomicforum

Именно Киев стоит за взрывами на территории Крыма и Белгородской области. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым).

— Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы, — заявил он.

Российские пранкеры представились Кулебе экс-послом США в РФ Майклом Макфолом. Им украинский министр также рассказал, что Киев не рассматривает Крым ближайшей оперативной целью.

Кулеба признался пранкерам, что наступление на южном направлении Украина подготовила в тесном сотрудничестве с США и Великобританией. Однако обещанных Вашингтоном и Евросоюзом денег Киеву хватит только до конца этого года, передает ТАСС.

Недавно экс-уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что ей поступали предложения о распространении ложной информации о действиях российской армии в ходе спецоперации. Об этом она сообщила в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

29 сентября сообщалось, что США готовятся создать в Германии командный центр, который займется координацией усилий стран Запада по оказанию военной помощи Украине. В задачи центра будут входить обучение украинских военных и оказание им поддержки со стороны Штатов и их союзников. Такой шаг подтверждает намерение американских властей оказывать военную помощь Украине в долгосрочной перспективе.

Украина Крым Пранкеры Россия Дмитрий Кулеба
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