США планируют создать координационный центр помощи Украине в Европе

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Соединенные Штаты готовятся создать в Германии командный центр, который займется координацией усилий стран Запада по оказанию военной помощи Украине. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщила газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне и американской администрации.

В задачи центра будет входить «обучение и оказание поддержки» украинским военным со стороны Штатов и их союзников. Журналисты подчеркивают, что такой шаг подтверждает намерение американских властей оказывать военную помощь Украине в долгосрочной перспективе.

По информации источников издания, идея создания такого центра принадлежит командующему Объединенными силами Североатлантического альянса (НАТО) в Европе генералу Кристоферу Каволи. Новый командный центр скорее всего будет размещен в Висбадене, где располагается командование американской армии в Европе и Африке. В рамках этой миссии рассчитывается задействовать около 300 человек.

В настоящее время глава Пентагона Ллойд Остин и его помощники изучают предложение Каволи, при этом в Вашингтоне уже поддержали выдвинутую им идею, пишет ТАСС. Официальное объявление о создании координационного центра может состояться в ближайшие недели.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.