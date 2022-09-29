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МИД РФ: США фактически стали стороной конфликта на Украине

Лейла Алиева
В мире
МИД РФ: США фактически стали стороной конфликта на Украине
Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 29 сентября.

— Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, насколько он утратил связь с реальностью, фактически став стороной конфликта, — отметила она.

По словам Захаровой, доказательством этому является то, что недавно в Конгрессе США приняли решение выделить Украине очередной пакет помощи на сумму почти 12 миллиардов долларов, передает РИА Новости.

В этот же день Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов в рамках экстренной помощи Украине.

До этого телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов сообщил, что у США и Европы заканчиваются запасы для поставок на Украину. По словам старшего научного сотрудника Университета национальной обороны Соединенных Штатов Дэйва де Роша, допустимый уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибром 155 миллиметров в США составляет 30 тысяч снарядов. При этом военные из состава ВСУ расходуют их примерно в течение двух недель.

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