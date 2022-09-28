CNBC: США и Европа практически исчерпали свои запасы оружия для поставок на Украину

Фото: Минобороны РФ

У США и Европы заканчиваются запасы для поставок на Украину. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов в среду, 28 сентября.

По словам старшего научного сотрудника Университета национальной обороны США Дэйва де Роша, допустимый уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибром 155 миллиметров в Америке составляет 30 тысяч снарядов. Однако украинские военные расходуют их примерно за две недели.

— Я крайне обеспокоен. Если мы не нарастим производство, на что уйдут месяцы, у нас не будет возможности снабжать Украину. Нам необходимо перевести нашу оборонную промышленность на военные рельсы. Но я не вижу никаких признаков того, что мы это сделали, — отметил он.

В свою очередь старший советник в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан добавил, что США необходимо поддерживать уровень запасов вооружений исходя из своих военных планов. Так, некоторые из оружий хранятся на случай конфликта с Китаем из-за Тайваня.

До этого сообщалось, что власти Соединенных Штатов в ближайшее время объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. Пока не уточняется, какие именно вооружения направят Киеву.