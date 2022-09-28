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США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1,1 миллиарда долларов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1,1 миллиарда долларов
Фото: Unsplash

Власти Соединенных Штатов в ближайшее время объявят о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщило во вторник, 27 сентября, агентство Reuters со ссылкой на американское должностное лицо.

Пока не уточняется, какие именно вооружения направят Киеву.

Отмечается, что США ожидают результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу их вхождения в состав России.

25 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев получил обещанные Вашингтоном ЗРК NASAMS. Он поблагодарил за это американского лидера Джо Байдена.

Избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов о будущем Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Во всех регионах зафиксирована высокая явка, поддержка жителями вхождения в состав РФ составила не менее 87 процентов после подсчета 100 процентов голосов.

Референдумы о вхождении регионов в состав России стартовали в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к населению Донбасса. Он призвал людей ничего не бояться и подчеркнул, что граждане имеют «право на самоопределение», которое закреплено в Уставе ООН.

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