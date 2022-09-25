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Зеленский заявил, что Киев получил обещанные Вашингтоном ЗРК NASAMS

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил, что Киев получил обещанные Вашингтоном ЗРК NASAMS
Фото: president.gov.ua

Украина получила системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, поставки которых ранее обещало правительство США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в воскресенье, 25 сентября.

— Я хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже было принято. И конгресс США, мы получили NASAMS, — сказал он.

В пресс-службе Пентагона добавили, что ведомство оповещено о передаче NASAMS Украине. Однако подтвердить или опровергнуть данную информацию пока не могут, передает РИА Новости.

16 сентября сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Средства будут направлены на оборонную продукцию, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине.

Позже The New York Times высказала мнение, что европейские союзники Соединенных Штатов Америки свели к нулю помощь Украине, это стало проблемой для Джо Байдена. Кроме того, президенту США нужно удерживать на своей стороне Евросоюз, который в полной мере ощутил на себе последствия тяжелейшего энергетического кризиса.

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