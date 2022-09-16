Байден решил выделить Украине очередной пакет помощи на 600 миллионов долларов

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Об этом сказано в заявлении, распространенном в четверг, 15 сентября, пресс-службой Белого дома.

Отмечается, что американский лидер предоставил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 миллионов долларов на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине, сообщает ТАСС.

15 сентября сообщалось, что Соединенные Штаты намерены в ближайшее время поставить Киеву новое вооружение, в том числе передовые ракетные системы. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уже сообщал, что Белый дом в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила США о последствиях поставок ракет большей дальности Украине. Она заявила, что если Вашингтон начнет поставки Украине ракет большей дальности, то он перейдет красную черту и станет непосредственным участником конфликта.