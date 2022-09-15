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Белый дом заявил о намерениях передать Киеву передовые ракетные системы

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белый дом заявил о намерениях передать Киеву передовые ракетные системы
Фото: whitehouse

Соединенные Штаты намерены в ближайшее время поставить Киеву необходимое для боев на юге и востоке Украины вооружение, в том числе передовые ракетные системы. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в четверг, 15 сентября.

— Это будет передача им (киевским властям — прим. «ВМ») тех вооружений и техники, в которых они так отчаянно нуждаются для боя на востоке и, честно говоря, на юге. И что же это в себя включает? Очевидно, артиллерию, продвинутые ракетные системы, — сказал Кирби.

По данным РИА Новости, он уже сообщал, что Белый дом в ближайшие дни объявит о новом пакете военной помощи Украине.

8 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Отмечается, что визит политика имеет цель продемонстрировать поддержку Запада Украине. В украинской столице госсекретарь заявил, что Америка выделит киевскому режиму и 18 ее соседям дополнительный пакет военный помощи на 2,2 миллиарда долларов.

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