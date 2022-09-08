AP: Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщило агентство Associated Press.

Согласно информации агентства, визит политика имеет целью продемонстрировать поддержку Украине, передает РИА Новости.

Также 8 сентября США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Из документов следует, что Пентагон выделит на помощь украинской армии 92 миллиона долларов из дополнительных средств. Позже стало известно о том, что американский президент Джо Байден одобрил новый пакет помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов.

До этого сообщалось, что поставки оружия Украине со стороны Запада стали практически неограниченными и открытыми. Уточняется, что эта ситуация никак не отразится на конечном результате спецоперации, но оказывает определенное влияние, так как украинским военным доставляется «серьезный поток техники», в том числе высокоточное оружие.