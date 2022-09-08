Байден одобрил новый пакет помощи Украине на 675 миллионов долларов

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден одобрил выделение Киеву нового многомиллионного пакета военной помощи. Соответствующее заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 8 сентября.

На авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы по вопросам обороны Украины, которую возглавляет США.

— Вчера президент одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов, — сказал Остин в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

Также 8 сентября США передали Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Из документов следует, что Пентагон выделит на помощь украинской армии 92 миллиона долларов из дополнительных средств.

До этого сообщалось, что поставки оружия Украине со стороны Запада стали практически неограниченными и открытыми. Уточняется, что эта ситуация никак не отразится на конечном результате спецоперации, но оказывает определенное влияние, так как украинским военным доставляется «серьезный поток техники», в том числе высокоточное оружие.