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Bloomberg: США передали Украине управляемые снаряды с GPS-наведением

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bloomberg: США передали Украине управляемые снаряды с GPS-наведением
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты Америки передали Киеву управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неопубликованные бюджетные документы.

— Пентагон передал Украине свой самый точный артиллерийский снаряд Excalibur с GPS-наведением, — говорится в сообщении.

Как отмечается, факт поставок подтверждает план пополнения запасов боеприпасов в Штатах. Из документов следует, что Пентагон выделит на помощь украинской армии 92 миллиона долларов из дополнительных средств. Решение уже одобрено конгрессом, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что поставки оружия Украине со стороны Запада стали практически неограниченными и открытыми. Уточняется, что эта ситуация никак не отразится на конечном результате спецоперации, но оказывает определенное влияние, так как украинским военным доставляется «серьезный поток техники», в том числе высокоточное оружие.

7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад отправляет на Украину «хлам вместо оружия».

Украина Оружие Пентагон США
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