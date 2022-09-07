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Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине хлам вместо оружия

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эрдоган заявил, что Запад поставляет Украине хлам вместо оружия
Фото: tccb.gov.tr

Западные страны поставляют на Украину некачественное оружие. Об этом в среду, 7 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Они говорят, что оружие передается (Западом — прим. «ВМ»). На Украину отправляют хлам, — сказал глава государства.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что не считает проводимую Западом политику по отношению к Украине правильной. Он отметил, что она во многом является провокационной.

При этом в целом ситуация на Украине вряд ли завершится в ближайшее время, передает слова Эрдогана РИА Новости.

7 сентября Эрдоган заявил, что Западу не следовало недооценивать Россию, в том числе в аспекте наступившего энергетического кризиса. Он добавил, что в случае нападок Москва будет использовать все средства, которые имеются в ее распоряжении.

До этого сообщалось, что поставки оружия Украине со стороны Запада стали практически неограниченными и открытыми. Уточняется, что эта ситуация никак не отразится на конечном результате спецоперации, но оказывает определенное влияние, так как украинским военным доставляется «серьезный поток техники», в том числе высокоточное оружие.

Украина Оружие Реджеп Тайип Эрдоган
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