Эрдоган заявил, что Западу следовало заранее думать об энергетическом кризисе

Фото: Администрация президента РФ

Западу не следовало недооценивать Россию, в том числе в аспекте наступившего энергетического кризиса. Об этом в среду, 7 сентября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа — цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше? — задался вопросом глава государства.

Он добавил, что в случае нападок Москва будет использовать все средства, которые имеются в ее распоряжении. Эрдоган также выразил надежду на скорое «заключение мира», передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия не станет поставлять в Европу энергоносители вне рамок соглашений, а также соглашаться с навязанными условиями.

Комментируя ситуацию в Европе, российский лидер процитировал фразу из известной русской сказки: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».