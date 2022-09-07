Путин прокомментировал ситуацию в Европе шуткой про мерзнущий волчий хвост

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках энергоносителей в Европу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), пошутил про мерзнущий волчий хвост из русской сказки.

Он отметил, что Россия не станет поставлять в Европу энергоносители вне рамок соглашений, а также соглашаться с навязанными условиями.

— И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — приводит слова главы государства Lenta.ru.

До этого президент заявил, что Россия не будет закрываться от Европы и вводить визовые ограничения. Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в страну приезжали на обучение студенты, а также представители бизнеса. Глава государства подчеркнул, что Россия не станет обрезать контакты с Западом, а те, кто пытается там это делать, изолируют сами себя.

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Главные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».