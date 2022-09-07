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Путин заявил, что Россия не станет закрываться от Европы

Анастасия Колоскова
Политика
Путин заявил, что Россия не станет закрываться от Европы
Фото: Администрация президента РФ

Россия не будет закрываться от Европы и вводить визовые ограничения. Об этом в среду, 7 сентября, заявил президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

— Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам, — заявил глава государства.

Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в страну приезжали на обучение студенты, а также представители бизнеса.

— А таких очень много бизнесменов, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Велком, пускай приезжают и работают, — подчеркнул президент.

Путин добавил, что страна открыта для иностранных репетиторов, спортсменов, деятелей искусства.

Он подчеркнул, что Россия не станет обрезать контакты с Западом, а те, кто пытается там это делать, изолируют сами себя, передает ТАСС.

Российский лидер также заявил, что мировые отношения должны иметь более справедливый характер, а не строиться на основе диктата одной страны.

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Главные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

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