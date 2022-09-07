Путин заявил, что мир не должен строиться на политике одной страны

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Мировые отношения должны иметь более справедливый характер, а не строиться на основе диктата одной страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 7 сентября.

— Представление о многополярности и о мире таково, что мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем господа бога на земле, а может быть даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности, — цитирует Путина РИА Новости.

До этого Владимир Путин заявил, что с началом спецоперации на Украине российская сторона ничего не потеряла. По его словам, главным приобретением России стало укрепление ее суверенитета.

Председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн высказал мнение, что Владимир Путин обеспечивает стабильность во всем мире. Он назвал Россию мировым лидером и поблагодарил российского президента за встречу.

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Главные заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».