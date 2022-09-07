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Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность

Анастасия Колоскова
В мире
Лидер Мьянмы заявил, что Путин обеспечивает мировую стабильность
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обеспечивает стабильность во всем мире. Такое заявление сделал председатель государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с российским лидером на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Вы контролируете и организуете стабильность во всем мире, — обратился Мин Аун Хлайн к Путину.

Лидер Мьянмы назвал Россию мировым лидером. Он поблагодарил российского президента за встречу и отметил, что в 2023 году дипломатическим отношениям между их странами исполняется 75 лет.

По словам Мин Аун Хлайна, последние несколько десятилетий между Россией и Мьянмой наблюдается интенсивное сотрудничество, которое активно развивается, передает РИА Новости.

На Восточном экономическом форуме 7 сентября состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Мероприятие должно было начаться в 15:00 по местному времени (8:00 по московскому). Однако произошла задержка из-за продолжающейся встречи российского лидера с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

В ходе сессии глава страны сделал ряд важных заявлений. Подробнее о них — в материале «Вечерней Москвы».

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