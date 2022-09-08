Блинкен анонсировал новую военную помощь Украине и ее соседям

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Соединенные Штаты выделят Украине и 18 ее соседям дополнительный пакет военный помощи на 2,2 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении выделить еще 2,2 миллиарда долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, включая многих наших союзников по НАТО, — отметил он.

Всего с начала президентства Джо Байдена в рамках военной помощи Украине было выделено порядка 15,2 миллиарда долларов, пишет ТАСС.

Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев в четверг, 8 сентября. Отмечается, что визит политика имеет цель продемонстрировать поддержку Украине.

В этот же день американский лидер Джо Байден одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи, который оценивается в 675 миллионов долларов.

До этого издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по полуострову Крым.