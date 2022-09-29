Всемирный банк передал Украине 11 миллиардов долларов в рамках экстренной помощи

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Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов в рамках экстренной помощи Украине. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил президент банка Дэвид Мэлпас.

— Всемирный банк благодаря двусторонним проектам и партнерам по развитию мобилизовал 13 миллиардов на экстренную финансовую помощь Украине. При этом 11 миллиардов уже были распределены посредством наших проектов и трастовых фондов, — рассказал банкир, слова которого приводит ТАСС.

28 сентября Пентагон объявил о выделении нового транша военной помощи Украине. Отмечается, что в новый пакет на 1,1 миллиарда долларов входят в том числе РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам, 150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы.

До этого телеканал CNBC со ссылкой на военных экспертов сообщил, что у США и Европы заканчиваются запасы для поставок на Украину. По словам старшего научного сотрудника Университета национальной обороны Соединенных Штатов Дэйва де Роша, допустимый уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибром 155 миллиметров в США составляет 30 тысяч снарядов. При этом военные из состава ВСУ расходуют их примерно в течение двух недель.