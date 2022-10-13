Невролог Прищепина рассказала, как бороться с хронической усталостью

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Врач-невролог Анастасия Прищепина дала советы, как бороться с хронической усталостью, если до отпуска еще далеко.

По словам врача, из доказанных в отношении устранения усталости биологически активных веществ и витаминов зарекомендовали себя витамин D, омега-3, цинк, витамины группы В, коэнзим Q10 (идебенон).

При первых признаках усталости нужно проанализировать свой распорядок дня, количество и качество сна. Стоит найти возможность для отдыха и расслабления в течение дня, изменить рацион питания. Рекомендуется больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и дыхательными практиками. После рабочего дня нужно переключаться на другие активности: кино, выставки, концерты.

Эксперт также посоветовала больше времени проводить с близкими людьми, заряжаться положительными эмоциями.

Если чувство усталости продолжает нарастать, то стоит обратиться за помощью к медицинским специалистам, передает Общественная служба новостей.

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