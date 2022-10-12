Как научиться получать удовольствие от работы

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На работе люди проводят примерно треть жизни. И если она проходит в неудовольствии, то это сильно на них влияет. Идеально, если работа человеку нравится, но немаловажно, чтобы был и доход. Ментор и наставник владельцев бизнеса Станислав Кузавов рассказал «Вечерней Москве», как полюбить свою работу и извлечь из рабочего процесса максимум бонусов.

— Есть фраза «Люби то, что делаешь, делай то, что любишь». В ней скрыты моменты, которые важно учитывать. «Люби то, что делаешь» — это значит, что нужна заинтересованность в процессе и стоит рассматривать рабочую деятельность как некоторую многоуровневую игру, где за каждым углом кроется приключение. Часть «делай то, что любишь» касается нашего выбора. Мы должны изначально выбирать ту деятельность, где у нас есть внутренний интерес, — советует Кузавов.

По его словам, идеально, когда совпадают обе части этой фразы. Тогда человек как минимум треть жизни проводит в «игре», в состоянии, которое ему нравится.

— Часто мы идем за результатом: работа рассматривается как эквивалент заработка, — говорит эксперт. — Из-за этого многие делают то, что не приносит удовольствия, выбирают работу, которая не раскрывает их талантов, а получаемые результаты, в том числе и деньги, не радуют.

Кузавов отмечает: самое важное — выбор того, что ты делаешь. На самом старте, когда человек решает, где он будет искать и открывать себя дальше, нужно быть готовым явить миру свои внутренние таланты. Для того чтобы показать их, нужна подходящая деятельность. Было бы здорово, если бы такие задачи решались еще в школе. Это позволило бы идти в институт уже с более четким пониманием того, что ближе и нужнее.

— Немаловажна и сама компания. Многим начальникам приходится мотивировать своих сотрудников. В 90 процентах случаев эта необходимость связана с тем, что сотрудники промахнулись со своей деятельностью, а потому приходится создавать дополнительные стимулы, чтобы заинтересовать людей делать свою работу, — подчеркивает эксперт.

По его словам, самое важное:

самому разобраться в том, что важно;

брать ответственность;

попробовать себя в других задачах.

Искать себя и открывать скрытые таланты можно в любом возрасте. Вопрос только в готовности самого человека рисковать и пытаться найти ту деятельность, которая будет приносить удовольствие. Именно там и будут раскрываться таланты и нарабатываться компетенции, которые принесут важные результаты, в том числе и денежные, отметил специалист.

Кроме того, важно научиться менять отношение к деятельности в процессе самой работы. Иногда мы можем терять интерес, и нужно пытаться привнести новую искру в то, что делалось раньше, добавляет Кузавов. Для этого необходимо быть отдохнувшим и полным энергии, а если человек выгорел, скорее всего, ничего не выйдет.

— Зачастую сотрудник, который использует работу только для зарабатывания денег, выполняет свои задачи не до конца, не вкладываясь максимально. Если в компании работает большое количество «поверхностных» людей, соответственно, услуга или продукт получаются поверхностными и посредственными, — говорит эксперт.

Когда работа выполняется в удовольствие, то у человека больше шансов для креативности, еще большего совершенствования продукта. Кроме того, это влияет на заработок: совершенствуя продукт, можно получить премию или продвинуться по карьерной лестнице. При этом сам рабочий процесс будет не изнурительным, а интересным.

— Работа только ради денег рано или поздно разрушает нас изнутри, — заключил Кузавов. — Человек действует и тратит на это свои силы, одновременно сопротивляясь и притормаживая себя. Это провоцирует усталость и выгорание.