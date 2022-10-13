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Москвичам напомнили, почему на парковках со шлагбаумом важно соблюдать разметку

Евгений Белоусов
Город
Москвичам напомнили, почему на парковках со шлагбаумом важно соблюдать разметку
Фото: АГН Москва

На каждую парковку со шлагбаумом может заехать ровно столько машин, сколько размеченных мест на ней есть. Именно поэтому очень важно соблюдать разметку. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Если вы подъехали к парковке, где нет свободных мест, найти другую ближайшую к вам можно в приложении «Парковки России», — говорится в сообщении.

Разметку на парковках необходимо соблюдать, чтобы соседи по парковке могли заехать или выехать и не повредить автомобиль. Разметка регулирует угол въезда на парковочное место — это предотвращает столкновения. Рассчитанного места хватит для маневрирования.

Кроме того, точное число мест помогает избежать пробок на въезде и выезде с парковки, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

5 октября сообщалось, что парковка со шлагбаумом № 9098, расположенная на Алтуфьевском шоссе, дом 70, возобновила свою работу. Закрытие парковки было связано с необходимостью обновления программного обеспечения оборудования.

Кроме того, стало известно, что с августа в ряде районов Москвы появилось 138 парковок для местных жителей. Воспользоваться новыми стоянками можно только при наличии резидентского разрешения, что позволяет москвичам оставить машину рядом с домом.

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