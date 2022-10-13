Трех котов из Красной книги изъяли у москвички на севере столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

5-й Войковский проезд, Москва, Россия Карта всех событий

Трех амурских лесных котов, занесенных в Красную книгу, изъяли у женщины в САО. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 13 октября.

По ее словам, сотрудники Головинской межрайонной прокуратуры совместно со специалистами департамента природопользования и охраны окружающей среды обнаружили в квартире жилого дома на 5-м Войковском проезде три особи дальневосточных лесных кошек.

Хозяйка животных не предоставила документов, которые бы подтверждали право собственности или законность нахождения кошачьих в жилой квартире, поэтому краснокнижных зверей изъяли.

Две самки и один самец были перевезены в центр поддержки, где для них созданы все необходимые условия.

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По словам Нефедовой, по данному факту прокуратура проводит проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

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