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Проезд для жилого квартала по реновации построят в районе Люблино

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Проезд для жилого квартала по реновации построят в районе Люблино
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Краснодонская улица Карта всех событий

Согласован проект строительства улично-дорожной сети для нового жилого объекта по программе реновации в столичном районе Люблино. Об этом в четверг, 13 октября, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

— В рамках проекта предусматривается строительство проезда № 6584 на участке от Краснодонской улицы до дома 13, корпуса 2 на улице Верхние Поля, — заявила она.

По словам Яковлевой, также запланировано устройство дождевой канализации, наружного освещения и кабельной канализации. Новая улично-дорожная сеть будет доступна для всех москвичей.

Уточняется, что удобное передвижение маломобильных граждан по тротуарам обеспечат пешеходные пути шириной не менее двух метров, наземные указатели и тактильные полосы.

На время строительства уложат специальные деревянные настилы для пешеходов, а также установят временные дорожные знаки, пластиковые блоки. Также были введены ограничения скоростного режима для автомобилей, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.

Строительство Район Люблино Москва Реновация
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