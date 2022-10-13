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Андрей Бочкарев: Более 155 тысяч москвичей переедут в новостройки реновации к 2026 году

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: Более 155 тысяч москвичей переедут в новостройки реновации к 2026 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Более 155 тысяч москвичей переедут в новые дома по программе реновации жилья к 2026 году. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С 2023 года до конца 2025 года за счет средств бюджета в столице планируется построить порядка шести миллионов квадратных метров жилья, из них порядка 600 тысяч «квадратов», — заявил он.

По словам заммэра, наряду со строительством жилья в кварталах реновации продолжат возводить всю необходимую социальную инфраструктуру.

Для новоселов создадут комфортную городскую среду. В кварталах реновации за это время построят порядка 20 социальных объектов — детских садов и школ, медицинских объектов и спортивных сооружений.

До этого стало известно, что в Дмитровском районе возведут многоквартирный дом по программе реновации. Согласованный план предусматривает строительство объекта п-образной формы, состоящего из шести секций переменной этажности.

Кроме того, в Лосиноостровском районе на улице Изумрудной возведут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по устройству фундаментной плиты, строители приступили к возведению подземных монолитных конструкций.

Москва Андрей Бочкарев Реновация
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