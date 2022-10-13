Минобороны РФ показало кадры срыва атаки ВСУ в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

В ходе спецоперации российским десантникам удалось отбить атаку украинской армии в Херсонской области. Об этом сообщили в четверг, 13 октября, в Минобороны Российской Федерации.

— Боевики ВСУ на танках и БМП атаковали позиции российских десантников с целью проведения разведки и прорыва обороны. Атакующие были обнаружены расчетами БпЛА. Расчеты ПТРК «Корнет» и «Штурм-С» подразделений ВДВ, получив разведданные, открыли огонь по атакующей бронетехнике, — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как армия Украины предприняла попытку атаковать позиции российских подразделений, однако встретили отпор.

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В результате российская армия ликвидировала четыре танка, пять БМП и свыше 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав наступление со стороны Украины. При этом ВСУ оставили раненых и погибших, покинув место боя, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Также стало известно, что обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово находятся под полным контролем российских войск. Союзные войска также активно продвигаются в сторону Терны. В городе в настоящее время малолюдно, власти обеспечивают оставшихся жителей подвозом продуктов питания, энергетическим снабжением. Связи в районе практически нет.