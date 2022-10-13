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Рабочий погиб на стройке на западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Рабочий погиб на стройке на западе столицы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Один рабочий погиб в результате падения конструкции на стройке на западе столицы, еще двое получили ранения. Об этом в четверг, 13 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, трагедия произошла 13 октября на строительном объекте на Кутузовском проспекте. Конструкция рухнула при выполнении монтажных работ.

По данному факту СК проводит доследственную проверку.

Еще одна трагедия при выполнении работ произошла в Подмосковье. Во время демонтажа летнего шатра металлическая конструкция упала на трехлетнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался.

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