Лжетеррориста поймали на юге столицы

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На юге столицы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который заявил о ложном теракте на транспортном объекте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в четверг, 13 октября.

По ее словам, в полицию позвонил неизвестный и сообщил о готовящемся теракте на транспорте в районе Бирюлево Восточное. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выехали на место, однако никаких предметов, представляющих опасность для окружающих, на объекте не обнаружили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Вскоре после этого сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний москвич. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Похожая история произошла в столице 28 сентября. Тогда неизвестный сообщил об угрозе в метро. После проверки он был задержан.