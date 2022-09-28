Полиция задержала телефонного хулигана, сообщившего о ложной угрозе в московском метро

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Очаковская улица Карта всех событий

Полиция задержала телефонного хулигана, который сообщил заведомо ложную информацию об угрозе в метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в среду, 28 сентября.

По ее словам, в УВД на Московском метрополитене поступила информация от неизвестного гражданина об угрозе в столичном метро. Сотрудники полиции проверили информацию, исследовали станцию и прилегающие территории, в том числе с применением служебных собак.

В результате проверки никаких угроз не было обнаружено, как и предметов, представляющих опасность.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры». Сотрудники правоохранительных органов установили личность телефонного хулигана и задержали на Очаковской улице.

Свой поступок 29-летний мужчина объяснить не смог, ссылаясь на то, что в момент совершения звонка был пьян. На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит либо штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Еще один похожий случай произошел в подмосковной Коломне. Мужчину, который сообщил заведомо ложную информацию о взрыве, осудили на три года лишения свободы условно.