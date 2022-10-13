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Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на стройке на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на стройке на западе Москвы
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

По факту гибели рабочего на стройке на западе столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 13 октября.

По ее словам, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ.

Трагедия, о которой идет речь, произошла на строительном объекте на Кутузовском проспекте в четверг, 13 октября. В результате обрушения конструкций погиб один рабочий, еще двое пострадали.

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