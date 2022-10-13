Дни экологии стартовали в российских школах

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В российских школах стартовали Дни экологии в рамках Российской экологической недели.

Они будут проходить 13 и 14 октября, всего планируется проведение более 1000 экоуроков. Организатором занятий выступил РЭО при поддержке волонтерских проектов.

Уроки направлены на популяризацию экологического мышления и осознанного потребления ресурсов среди подрастающего поколения. Школьникам расскажут, как правильно сортировать мусор и защищать окружающую среду от негативного воздействия.

Лекции пройдут в Псковской, Воронежской, Оренбургской, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Магаданской областях и Краснодарском крае. Для учеников также подготовлены экологические игры и квизы.

В 2022 году РЭО подготовил проект «Дневник эковолонтера», который посвящен эковолонтерству. Это цикл образовательных видео, в которых рассказывается про виды эковолонтерства, и том, как присоединиться к волонтерскому движению, передает «360».

До этого представители РЭО сообщили, что экопромышленный парк за миллиард рублей построят в Дальневосточном федеральном округе в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».