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Экскурсия «Коллекция особого назначения» в Музее Победы стала доступна по «Пушкинской карте»

Георгий Соланович
Город
Экскурсия «Коллекция особого назначения» в Музее Победы стала доступна по «Пушкинской карте»
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Экскурсионная программа «Коллекция особого назначения» Музея Победы стала доступна по «Пушкинской карте». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 13 октября.

— На этой экскурсии для посетителей открываются двери оружейной комнаты хранилища Музея Победы, куда без специального разрешения попасть невозможно. Гости увидят десятки уникальных раритетов, каждый из которых хранит свою особую историю, — отметила главный бухгалтер музея Людмила Рослякова.

Так, москвичи в возрасте от 14 до 22 лет смогут бесплатно увидеть оружие конца XIX века — 1980-х годов ХХ века. В конце экскурсии можно будет сделать фото с макетом автомата Калашникова.

До этого сообщалось, что урок памяти в честь подвига Московского народного ополчения в годы Великой Отечественной войны состоится в Музее Победы 14 октября.

В рамках мероприятия выступят руководитель проекта «Битва за Москву. Народное ополчение», кинорежиссер, заслуженный артист России Игорь Угольников, а также потомки ополченцев, историки, реконструкторы, культурные и общественные деятели.

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