Полиция нашла 10 килограммов наркотиков под капотом машины жителя Подмосковья

Фото: Вечерняя Москва

Полицейские нашли десять килограммов наркотиков под капотом машины наркокурьера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 13 октября.

По ее словам, жителя Зеленограда задержали с поличным во время транспортировки крупной партии запрещенных веществ. Под капотом его автомобиля полицейские обнаружили десять килограммов наркотической смеси, содержащей производное метилэфедрона.

Помимо этого, на территории подмосковного городского округа Солнечногорск сотрудники правоохранительные органов нашли 12 тайников, которые сделал задержанный. В «закладках» оказались 500 граммов наркотика под названием МДМА.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Фигурант заключен под стражу.

Примечательно, что полицейские вышли на преступника в процессе расследования уголовного дела в отношении группы злоумышленников, которую задержали в феврале 2022 года. Тогда сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступников, которые организовали два канала поставки наркотиков в регионы РФ. Задержанный в Москве злоумышленник является их сообщником, до сих пор промышлявшим на свободе.