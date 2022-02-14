МВД перекрыло два канала поставок наркотиков из Подмосковья в другие регионы России
Оперативники ГУ на транспорте МВД России совместно с коллегами из линейных подразделений перекрыли два канала поставки наркотических средств из Московской области на территорию Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, двое мужчин в составе организованной группы занимались транспортировкой мефедрона, метилэфедрона и гашиша на территорию Ярославской и Архангельской областей.
В ходе операции подозреваемые были задержаны с поличным с крупной партией метилэфедрона возле одной из станций Большого кольца Московской железной дороги. При осмотре их автомобиля обнаружены 10 свертков с синтетическим наркотиком общей массой один килограмм.
— Также на территории Ярославской области полицейские задержали еще одного фигуранта дела. У него изъято около двух килограммов мефедрона и гашиша, — добавила Волк.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное производство и хранение наркотических средств». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также 14 февраля жителя Липецкой области задержали в Подмосковье с полкило мефедрона.