Жителя Липецкой области задержали в Подмосковье с полкило мефедрона

Фото: МВД

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте около полукилограмма наркотиков в Домодедово. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, во время патрулирования полицейские заметили рядом с лесополосой автомобиль с номерами соседнего региона. При проверке документов пассажир сильно нервничал и не смог объяснить, почему там находится. В связи с этим сотрудники полиции решили провести обыск машины.

Видео: Telegram / ГУ МВД России по Московской области

В результате осмотра машины оперативниками были обнаружены и изъяты колбы с остатками вещества, электронные весы и отрезки фольги.

После этого мужчина указал полицейским координаты тайника-закладки, расположенного неподалеку. В сугробе правоохранители нашли сверток с порошком массой 500 грамм. По заключению экспертизы это оказался мефедрон.

— Нужно было забрать, расфасовать на две части и перевезти в Елец, — пояснил задержанный в ходе допроса.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство и сбыт наркотиков» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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