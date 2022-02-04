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Сын-наркоман выколол глаза собственной матери на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Сын-наркоман выколол глаза собственной матери на юго-западе Москвы
Фото: Depositphotos
на улице Гарибальди. Карта всех событий

В Москве молодой парень изувечил собственную мать. Позже его задержала полиция. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел вечером 3 февраля в квартире на улице Гарибальди. Во двор выбежала женщина 1975 года рождения с криками о помощи. У нее были «множественные травмы на лице и повреждения головы». По словам потерпевшей, ее изувечил сын.

Женщину доставили в больницу. Спустя некоторое время нерадивого сына задержала полиция. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Источник «ВМ» уточнил, что задержан 21-летний парень. В квартире на улице Гарибальди он проживает один. В момент, когда к молодому человеку пришла мать, он находился под воздействием наркотиков. По предварительным данным, потерявший над собой контроль наркоман выколол матери глаза и скрылся в неизвестном направлении.

До этого сообщалось, что на северо-западе столицы маленький мальчик ударил сожителя своей матери ножом за то, что тот избивал его мать.

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