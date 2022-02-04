Московский школьник ударил ножом отчима, который избивал его мать

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Россия, Москва, улица Твардовского Карта всех событий

На северо-западе столицы маленький мальчик ударил сожителя своей матери ножом за то, что тот избивал его мать. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в квартире на улице Твардовского. Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. В какой-то момент он начал жестоко избивать женщину. На происходящее отреагировал ее малолетний сын. Девятилетний мальчик взял нож и ударил обидчика своей матери в бок.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Там у него диагностировали повреждение почки.

По факту случившегося проводится проверка.

«МК» сообщает, что раненый мужчина — отчим ребенка. В тот день он вернулся домой пьяный и избил свою супругу ногами.

До этого сообщалось, что в Крыму двое подростков пытались задушить девочку на заднем дворе школы. Один из них стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел 1 февраля на территории одной из школ Бахчисарайского района.