Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московский школьник ударил ножом отчима, который избивал его мать

Илья Ашуров

Происшествия
Московский школьник ударил ножом отчима, который избивал его мать
Фото: Pexels
Россия, Москва, улица Твардовского Карта всех событий

На северо-западе столицы маленький мальчик ударил сожителя своей матери ножом за то, что тот избивал его мать. Об этом в пятницу, 4 февраля, «Вечерней Москве» сообщил информированный источник.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в квартире на улице Твардовского. Между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. В какой-то момент он начал жестоко избивать женщину. На происходящее отреагировал ее малолетний сын. Девятилетний мальчик взял нож и ударил обидчика своей матери в бок.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу. Там у него диагностировали повреждение почки.

По факту случившегося проводится проверка.

«МК» сообщает, что раненый мужчина — отчим ребенка. В тот день он вернулся домой пьяный и избил свою супругу ногами.

До этого сообщалось, что в Крыму двое подростков пытались задушить девочку на заднем дворе школы. Один из них стал фигурантом уголовного дела. Инцидент произошел 1 февраля на территории одной из школ Бахчисарайского района.

Читайте также:
Родители Москва Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Брак или сожительство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Антироссийский «пакт» уже не за горами

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Убрать из речи непечатное

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Мы не должны забывать уроков прошлого

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Буржую» здесь не место

Георгий Черданцев
Георгий Черданцев

Футбол — удивительная игра

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пространство для маневра

Все мнения
О проекте